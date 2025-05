Nieuwe gesprekken tussen Iran en VS over atoomdeal uitgesteld

MUSCAT (ANP/RTR/AFP) - De voor zaterdag geplande gesprekken tussen de VS en Iran over het nucleaire programma van Teheran gaan niet door, heeft bemiddelaar Oman bekendgemaakt. De Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr al Busaidi schrijft op X dat de gesprekken zijn uitgesteld "om logistieke redenen". Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Iran en de VS hebben al drie gespreksrondes achter de rug. Beide landen toonden zich positief over het verloop van die gesprekken.

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth waarschuwde Iran eerder vanwege de steun van dat land aan de Jemenitische Houthi-rebellen. "Jullie zullen de GEVOLGEN dragen op het moment en de plaats die wij kiezen", schreef hij op X. Washington legde ook nieuwe sancties op aan partijen op beschuldiging van betrokkenheid bij illegale handel in Iraanse olie.

Een Iraanse hooggeplaatste functionaris vertelde tegen persbureau Reuters dat Amerikaanse sancties "niet helpen om het nucleaire geschil op te lossen door middel van diplomatie". De VS zeiden in een reactie op het uitstel dat ze hun deelname aan de vierde gespreksronde nooit formeel hebben bevestigd.