LA GRANDE BÉROCHE (ANP) - De Italiaan Lorenzo Fortunato heeft de tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. Het was een heuvelrit met start en finish in La Grande Béroche. Fortunato, die uitkomt voor Astana, was de snelste van een kopgroep van vijf.

De Fransman Alex Baudin finishte als tweede en nam de leiderstrui over van de jonge Brit Matthew Brennan van Visma-Lease a Bike. De Belg Junior Lecerf werd derde.

De Ronde van Romandië eindigt zondag.