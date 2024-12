Nieuwe machthebber Syrië: alle wapens moeten onder staatscontrole

DAMASCUS (ANP/AFP) - Alle wapens op Syrisch grondgebied moeten onder controle van de staat komen. Dat zei zondag Ahmed al-Sharaa, twee weken nadat hij de macht had gegrepen in een grootschalig offensief. Dat betekent dat ook de wapens van door Koerden geleide troepen onder staatscontrole zouden moeten komen.

Al-Sharaa, voorheen bekend als Abu Mohammed al-Jolani, zei dit na een ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door Turkije gesteunde rebellen speelden met hun steun een sleutelrol in het door al-Sharaa geleide offensief.

Tijdens een persconferentie met Fidan zei al-Sharaa dat de "gewapende facties van Syrië hun ontbinding zullen aankondigen en tot het leger zullen toetreden". En: "We zullen absoluut niet toestaan ​​dat er wapens in het land zijn buiten de staatscontrole, of het nu van de revolutionaire facties is of van de facties die aanwezig zijn in gebieden die onder controle staan van door Koerden geleide strijders".

Fidan greep hetzelfde persmoment aan om te zeggen dat er "geen ruimte is voor Koerdische militanten in de toekomst van Syrië". Ook riep de Turkse buitenlandminister op tot ontbinding van de milities. Ankara beschouwt die strijders als verlengstuk van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die al veertig jaar in opstand is tegen de Turkse staat.