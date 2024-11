Nieuwe week begint onstuimig, later rustig herfstweer

HOUTEN (ANP) - Met op veel plaatsen neerslag en lokaal ook een stevige wind, begint de aankomende week onstuimig. In de dagen na maandag vindt er een kleine omslag in het weerbeeld plaats. Volgens Weeronline mag er, met flink minder kans op buien, voor de rest van de week rekening worden gehouden met rustig herfstweer.

Het regengebied dat in de nacht van zondag op maandag ons land bereikt kan tijdens de ochtendspits, en dan met name in gebieden aan de westkust voor flink wat regen zorgen. Ook waait het dan flink. Op sommige plaatsen is volgens het weerbureau tijdelijk windkracht 6 of 7 mogelijk. Gedurende de dag klaart het verder grotendeels op.

Voor dinsdag worden flink minder buien verwacht en komt er ook meer ruimte voor de zon. De verwachting voor neerslag op woensdag blijft volgens de weermodellen nog zeer onzeker, aldus Weeronline. Wat donderdag betreft, blijft het voor het overgrote deel van het land droog.

Gedurende de week zakt de temperatuur ook geleidelijk. Waar er voor maandag nog een gemiddelde van 13 graden verwacht wordt, levert de maximumtemperatuur op donderdag in en wordt het tussen de 7 en 11 graden. In het weekend wordt het niet kouder dan 10 graden, al neemt de kans op neerslag vanaf dan wel weer toe.