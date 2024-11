Schaatsster Conijn wint 5000 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Merel Conijn heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen de beste tijd gereden op de 5000 meter. De 23-jarige schaatsster van AH-Zaanlander won de langste afstand bij de vrouwen na een eindsprint met een tijd van 6.52,92. Sanne in 't Hof werd tweede in 6.53,83.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor de 5000 meter op de derde wereldbeker in januari in Calgary. De andere deelnemers aan die afstand worden gehaald uit het wereldbekerklassement na de eerste twee wereldbekerwedstrijden op de 3000 meter.

Joy Beune, de regerend wereldkampioene op de 5000 meter, had zich zaterdag ziek afgemeld voor de rest van het toernooi. De schaatsbond kan Beune een aanwijsplek voor de wereldbeker geven. Marijke Groenewoud, zaterdag de winnares op de 3000 meter, deed niet mee en ook Antoinette Rijpma-de Jong was niet gestart. Zij rijden later zondag de 1000 meter.