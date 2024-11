Beursweek met resultaten ABN AMRO en Aegon, ook inflatiecijfer VS

AMSTERDAM (ANP) - De aandacht van beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam gaat komende week onder meer uit naar de kwartaalresultaten van ABN AMRO en Aegon. Ook komen er gegevens over de inflatie en winkelverkopen in de Verenigde Staten. Uit het buitenland komen cijfers van onder meer media- en entertainmentconcern Walt Disney.

ABN AMRO komt woensdagochtend met cijfers naar buiten. In augustus werd nog bekend dat topman Robert Swaak in de eerste helft van volgend jaar terugtreedt. Hij staat sinds april 2020 aan het hoofd van de bank, die nog altijd voor een deel in handen is van de Nederlandse staat. De aankondiging van Swaaks vertrek kwam onverwacht, omdat hij eerder dit jaar nog was herbenoemd voor een nieuwe termijn.

Aegon meldt vrijdag de prestaties over het afgelopen kwartaal. De verzekeraar zag zich genoodzaakt in de eerste jaarhelft nog een last van meer dan 400 miljoen euro in te boeken door bijgewerkte sterftecijfers voor zijn levensverzekeringsproducten in de VS.

Andere bedrijven met noteringen in Amsterdam die met kwartaalpublicaties komen zijn bijvoorbeeld kunstmestproducent OCI, producent van elektromagnetische componenten Kendrion, distributeur en groothandelsbedrijf B&S, afvalverwerker Renewi, maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en industriegroep TKH. Verder houdt chipmachinefabrikant ASML donderdag een dag voor beleggers waarop ze worden bijgepraat over de plannen van het bedrijf voor de langere termijn.

Naast Disney geven ook buitenlandse bedrijven als verzekeraar Allianz, industrieconcern Siemens, chipproducent Infineon, modemerk Burberry, muziekstreamingdienst Spotify en webwinkel Alibaba een kijkje in de boeken.

De inflatie in de VS speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve kwam afgelopen week nog met een nieuwe renteverlaging nu de inflatie aan het afzwakken is.