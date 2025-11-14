Nijmegenaar (20) die wegrende na schietincident, langer vast

ROTTERDAM (ANP) - De 20-jarige verdachte uit Nijmegen die maandag is opgepakt in het onderzoek naar de dood van een 24-jarige vrouw uit Oss, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Hij is volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie de man die zaterdagnacht was weggerend na het dodelijke schietincident bij het Rotterdamse verkeerspunt Kralingseplein.

De man zit op dit moment in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

De politie pakte eerder al een 28-jarige Nijmegenaar op. Hij werd woensdag voorgeleid op verdenking van doodslag en wapenbezit. De rechter-commissaris besloot ook in zijn zaak dat hij veertien dagen in voorlopige hechtenis blijft. Over de relatie van deze 28-jarige verdachte met het slachtoffer uit Oss wil het OM nog niets kwijt.