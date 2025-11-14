ECONOMIE
Zwitserland bereikt na lang onderhandelen handelsdeal met VS

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 15:32
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Zwitserland heeft na de nodige vertraging ook een handelsovereenkomst gesloten met de Verenigde Staten. Volgens de Zwitsers daalt het Amerikaanse importtarief daardoor van 39 naar 15 procent.
De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer zegt dat Zwitserland "veel productie naar de Verenigde Staten gaat verplaatsen, zoals farmaceutische producten, goudsmelterijen en spoorwegmaterieel". Greer is "erg enthousiast over die deal en wat het betekent voor de Amerikaanse maakindustrie". Beide partijen zeggen de komende uren meer details bekend te maken.
Het lukte Zwitserland niet om voor de deadline van 1 augustus een overeenkomst met de regering van Donald Trump te bereiken. Daarop ging een importtarief van 39 procent gelden. Onder meer de Europese Unie kwam toen wel al een deal overeen over een algemeen importtarief van 15 procent.
