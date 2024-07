Nikki Haley verrassend toch op Republikeinse partijconventie

MILWAUKEE (ANP) - De Republikeinse politica Nikki Haley gaat toch spreken op de Republikeinse partijconventie die maandag van start gaat, melden verschillende Amerikaanse media. De voormalige rivale van Donald Trump in de voorverkiezingen stond niet op de sprekerslijst, maar na de mislukte moordaanslag op Trump zouden de Republikeinen eenheid willen tonen.

Onder andere The Wall Street Journal meldt het nieuws. Haley, oud-gouverneur van South Carolina, werd eerst niet uitgenodigd voor de conventie. Maar na de schietpartij van zaterdag roepen de Republikeinen op tot eenheid en het beeld van Haleys aanwezigheid op de conventie zou dat ondersteunen, aldus de krant.

Tijdens de voorverkiezingen vielen Haley en Trump elkaar soms hard aan. Haley, die diende als VN-ambassadeur in de regering-Trump, was de laatste tegenstander van Trump binnen de Republikeinse partij. Na een aantal nederlagen in de voorverkiezingen vroeg ze haar gedelegeerden uiteindelijk voor Trump te stemmen tijdens de conventie.