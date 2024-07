Nog een Democraat in Congres wil dat Biden kandidatuur intrekt

WASHINGTON (ANP) - Nog een Democraat in het Amerikaanse Congres heeft de Amerikaanse president Joe Biden opgeroepen zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in te trekken. Een andere partijgenoot van Biden deed die oproep al eerder.

Raúl Grijalva, die namens de staat Arizona in het Huis van Afgevaardigden zit, verklaart tegenover The New York Times dat hij Biden steunt zolang hij de kandidaat van de Democratische partij is. Maar volgens de politicus moet nu verder worden gekeken dan Biden. Hij meent dat Biden de verantwoordelijkheid op zich moet nemen als het gaat om zijn kandidatuur en dat houdt volgens hem ook in dat het Bidens verantwoordelijkheid is "om uit de race te stappen". Het Witte Huis zei enkele uren daarvoor dat Biden zich "absoluut niet" gaat terugtrekken.

Partijgenoot Lloyd Doggett pleitte eerder al voor het intrekken van Bidens kandidatuur. De Texaan was het eerste Democratische lid van het Congres dat deze oproep deed. Het is onrustig binnen de Democratische partij sinds het televisiedebat tussen Biden en de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Sommige leden vinden dat Bidens optreden zodanig slecht was dat hij ruimte moet maken voor een nieuwe presidentskandidaat. Partijprominenten staan nog altijd achter hem.