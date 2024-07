Bronckhorst wijst tweede locatie aan voor opvang vluchtelingen

BRONCKHORST (ANP) - De gemeente Bronckhorst heeft een locatie in Vorden aangewezen voor de opvang van maximaal tachtig jonge asielzoekers. Eerder wees de Gelderse gemeente al een locatie in Hengelo aan om tachtig jonge vluchtelingen op te vangen.

De gemeente zegt ervaring te hebben met de opvang van jonge asielzoekers. Sinds drie jaar vangt Bronckhorst in de wintermaanden een groep van zeventig jonge vluchtelingen op in Zelhem.

Het college van burgemeester en wethouders gaat nu een terrein in Vorden verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de bouw van een opvanglocatie, die bedoeld is voor asielzoekers tussen de 13 en 17 jaar oud.

Geschikte locatie

De gemeente noemt de locatie aan de Kerkhoflaan in Vorden geschikt omdat deze eigendom is van de gemeente, op korte termijn beschikbaar is en niet beoogd is voor iets anders. Ook voldoet de plek aan de criteria van het COA, aldus de Gelderse gemeente.

"Voor vluchtelingen is het belangrijk om een veilige plek in de Nederlandse samenleving te vinden", is te lezen in een bericht op de website van de gemeente. "Ons land biedt hiervoor op veel plekken opvang, maar er zijn veel meer plekken nodig. De gemeente vindt het belangrijk om als Bronckhorster gemeenschap onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en ook voor langere tijd (10 jaar) opvang te bieden voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging."

Volgende week is er een besloten bijeenkomst voor omwonenden. Naast de locaties in Vorden en Hengelo wordt nog gezocht naar een derde locatie.