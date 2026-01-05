Nog een gewonde in ziekenhuis na ongeval Nunspeet

NUNSPEET (ANP) - Er ligt nog één iemand in het ziekenhuis na het ongeval in Nunspeet op 22 december, meldt een woordvoerder van de gemeente. Een 56-jarige vrouw reed in op een groep mensen die stond te wachten op een lichtjesoptocht op de Elburgerweg. Zeven slachtoffers van de aanrijding zijn weer thuis. Een van de in totaal negen slachtoffers overleed op 24 december. Eerder werd al bekendgemaakt dat opzet is uitgesloten. Ook was de bestuurster niet onder invloed van drank of drugs.

Burgemeester Céline Blom meldde eerder op Instagram dat zij de bestuurster van de auto heeft bezocht. "Zij vroeg mij te delen dat zij het verschrikkelijk vindt wat er onbedoeld gebeurd is en dat zij enorm meeleeft met alle getroffenen van het noodlottige ongeval. Ook haar gedachten, en die van haar gezin, zijn bij de slachtoffers en nabestaanden", schreef Blom.