Keniaanse topatlete Chebet neemt pauze vanwege zwangerschap

door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:39
NAIROBI (ANP/AFP) - De Keniaanse topatlete Beatrice Chebet neemt dit jaar een pauze vanwege haar zwangerschap. Dat meldde de manager van de tweevoudig olympisch kampioene op sociale media.
"Na veel geruchten kunnen we eindelijk het nieuws delen: in 2026 loopt Beatrice Chebet de belangrijkste race van haar leven, ze wordt moeder", schreef haar manager.
Chebet (25) veroverde twee jaar geleden tijdens de Spelen van Parijs goud op de 5000 en 10.000 meter. De Nederlandse Sifan Hassan werd in beide races derde. Chebet greep tijdens de WK atletiek in september ook de wereldtitels op deze afstanden en was afgelopen jaar genomineerd voor de mondiale titel van beste atlete van het jaar in de categorie baanatletiek.
