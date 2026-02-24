Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

Een onschuldige roadtrip door Amerika eindigde voor de Britse Karen Newton (65) in handboeien en kettingen. Zes weken lang zat de grootmoeder uit Hertfordshire vast in een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE , ondanks een geldig paspoort en visum. Haar boodschap aan andere toeristen: “Ga niet. Niet zolang Trump daar de baas is.”

Newton vertrok eind juli 2025 met haar man Bill (66) voor een droomreis door Californië, Nevada, Wyoming en Montana. Daarna zouden ze doorrijden naar Canada. Maar bij de grens ging het mis: Canadese beambten vonden dat de papieren voor hun auto niet klopten. Het stel keerde om richting Montana waar ze de volgende klap te verwerken kregen.

Handboeien en kettingen

Bij de Amerikaanse grenscontrole bleek Bills visum verlopen. Karen zelf had wél een geldig B2-toeristenvisum en een Brits paspoort. Geen strafblad, geen overtredingen. Toch werd ook zij opgepakt.

Een regelrechte nachtmerrie volgde. Newton werd geboeid, geketend en opgesloten in een cel zonder bed. “Het was doodeng. Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren. En toen kwamen er agenten binnen met al die kettingen en handboeien”, vertelt ze aan The Independent.

Na drie dagen in een grenspost in Sweetgrass, waar het stel op matjes onder aluminium dekens sliep, werd ze ’s nachts twaalf uur lang vervoerd naar een ICE-detentiecentrum. Daar bleven ze zes weken.

Schuldig door associatie

Ze boden meteen aan hun eigen tickets naar huis te betalen. “Maar daar waren ze totaal niet in geïnteresseerd”, zegt Newton. “Er was geen enkele reden om mij vast te houden. Bill is volwassen. Waarom word ik verantwoordelijk gehouden voor hem?”

Volgens haar kreeg ze te horen dat ze “schuldig door associatie” was en haar visumvoorwaarden had geschonden, onder meer omdat ze haar man had geholpen met inpakken. “Het ging van krankzinnig naar ronduit belachelijk. Het voelde alsof ze gewoon een excuus zochten om me vast te zetten.”

Totaal losgeslagen

Hun zoon schakelde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in, maar door een ‘government shutdown’ zou vrijlating niet mogelijk zijn. Toch zag Newton dagelijks anderen vertrekken. Ondertussen ging ICE gewoon door met arrestaties en uitzettingen.

ICE ontkent dat agenten worden beloond op basis van arrestatiecijfers. “Onze mensen handhaven de immigratiewet, niet om rijk te worden”, aldus een woordvoerder.

Op 6 november kwam er eindelijk een einde aan de detentie. In handboeien en enkelboeien werden Karen en Bill naar het vliegveld van Tacoma gebracht en op het vliegtuig naar huis gezet.

Newton is nog altijd verbijsterd. “Het is daar totaal losgeslagen. Er is geen verantwoording. Ze lijken geen reden nodig te hebben om je vast te zetten.” Haar advies aan andere vakantiegangers? “Blijf weg.”