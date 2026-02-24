ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

Samenleving
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 24 februari 2026 om 9:51
ANP-529662102
Een onschuldige roadtrip door Amerika eindigde voor de Britse Karen Newton (65) in handboeien en kettingen. Zes weken lang zat de grootmoeder uit Hertfordshire vast in een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE, ondanks een geldig paspoort en visum. Haar boodschap aan andere toeristen: “Ga niet. Niet zolang Trump daar de baas is.”
Newton vertrok eind juli 2025 met haar man Bill (66) voor een droomreis door Californië, Nevada, Wyoming en Montana. Daarna zouden ze doorrijden naar Canada. Maar bij de grens ging het mis: Canadese beambten vonden dat de papieren voor hun auto niet klopten. Het stel keerde om richting Montana waar ze de volgende klap te verwerken kregen.
Handboeien en kettingen
Bij de Amerikaanse grenscontrole bleek Bills visum verlopen. Karen zelf had wél een geldig B2-toeristenvisum en een Brits paspoort. Geen strafblad, geen overtredingen. Toch werd ook zij opgepakt.
Een regelrechte nachtmerrie volgde. Newton werd geboeid, geketend en opgesloten in een cel zonder bed. “Het was doodeng. Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren. En toen kwamen er agenten binnen met al die kettingen en handboeien”, vertelt ze aan The Independent.
Na drie dagen in een grenspost in Sweetgrass, waar het stel op matjes onder aluminium dekens sliep, werd ze ’s nachts twaalf uur lang vervoerd naar een ICE-detentiecentrum. Daar bleven ze zes weken.
Schuldig door associatie
Ze boden meteen aan hun eigen tickets naar huis te betalen. “Maar daar waren ze totaal niet in geïnteresseerd”, zegt Newton. “Er was geen enkele reden om mij vast te houden. Bill is volwassen. Waarom word ik verantwoordelijk gehouden voor hem?”
Volgens haar kreeg ze te horen dat ze “schuldig door associatie” was en haar visumvoorwaarden had geschonden, onder meer omdat ze haar man had geholpen met inpakken. “Het ging van krankzinnig naar ronduit belachelijk. Het voelde alsof ze gewoon een excuus zochten om me vast te zetten.”
Totaal losgeslagen
Hun zoon schakelde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in, maar door een ‘government shutdown’ zou vrijlating niet mogelijk zijn. Toch zag Newton dagelijks anderen vertrekken. Ondertussen ging ICE gewoon door met arrestaties en uitzettingen.
ICE ontkent dat agenten worden beloond op basis van arrestatiecijfers. “Onze mensen handhaven de immigratiewet, niet om rijk te worden”, aldus een woordvoerder.
Op 6 november kwam er eindelijk een einde aan de detentie. In handboeien en enkelboeien werden Karen en Bill naar het vliegveld van Tacoma gebracht en op het vliegtuig naar huis gezet.
Newton is nog altijd verbijsterd. “Het is daar totaal losgeslagen. Er is geen verantwoording. Ze lijken geen reden nodig te hebben om je vast te zetten.” Haar advies aan andere vakantiegangers? “Blijf weg.”
Bron: The Independent

Lees ook

Obama vergelijkt optreden ICE met handelwijze in dictaturenObama vergelijkt optreden ICE met handelwijze in dictaturen
Trump buigt: VS voorziet ICE agenten Minneapolis van bodycams na geweldTrump buigt: VS voorziet ICE agenten Minneapolis van bodycams na geweld
NYT: ICE-agenten mogen voortaan arresteren zonder arrestatiebevelNYT: ICE-agenten mogen voortaan arresteren zonder arrestatiebevel
loading

POPULAIR NIEUWS

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-549904766

Helaas: je kat houdt niet echt van je, je hond wel

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-549821166

Hallucinante beelden: Trumps nieuwe FBI-baas viert ijshockeygoud met Team USA in kleedkamer

Loading