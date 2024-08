Nog paar duizend kaarten te koop voor Formule 1-weekend Zandvoort

ZANDVOORT (ANP) - Er zijn nog enkele duizenden kaarten te koop voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort dit weekend, zegt een woordvoerder van de organisatie. "Over het algemeen zijn we uitverkocht", legt hij uit. Maar er komen nog tickets terug naar de organisatie van zogenoemde 'resellers'.

Dit zijn partijen in het binnen- en buitenland die kaarten van de organisatie overnemen om zelf te verkopen. Hierover worden afspraken gemaakt. Recent diende een rechtszaak van Platinium Group tegen de organisatie van de Grote Prijs van Nederland. Platinium Group zou 35.000 tickets verkopen maar was teleurgesteld over de achterblijvende verkoop. Van deze organisatie kwamen 8000 kaarten terug bij de organisatie van de Dutch Grand Prix. Een groot deel van deze kaarten is inmiddels verkocht, zegt de woordvoerder. "Het animo blijft onverminderd groot."

In de kustplaats worden vanaf vrijdag honderdduizenden bezoekers verwacht voor de Formule 1. Op vrijdag rijden de coureurs twee vrije trainingen. Op zaterdag kwalificeren zij zich voor de race en op zondag wordt de wedstrijd zelf gereden. Max Verstappen staat op nummer 1 in het klassement voor het wereldkampioenschap.