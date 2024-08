Bewoner zorginstelling met nepwapen opgepakt op militair terrein

ERMELO (ANP) - De marechaussee heeft vorige week een bewoner van een zorginstelling aangehouden op het militaire oefenterrein Ermelosche Heide. Hij was daar samen met zijn begeleider, meldt de marechaussee maandag. Beide personen droegen gedeeltelijke camouflagekleding en de bewoner had een nepwapen.

De marechaussee, uitgerust met zware vesten, en een politiehelikopter kwamen af op een melding van een verdachte situatie op woensdag 14 augustus, even na het middaguur. Ter plaatse troffen agenten de twee mannen aan. De verdachte greep naar het nepwapen in zijn holster en haalde het eruit. Hoewel hij de loop op de agenten richtte, liet de verdachte zien dat het om een nepwapen ging.

De man werd aangehouden. Na een verhoor bleek dat hij woonachtig is in een zorginstelling. Hij werd diezelfde avond vrijgelaten. De tweede persoon, zijn begeleider, is gehoord als getuige.