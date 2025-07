Nog ruim 160 vermisten na dodelijke overstromingen in Texas

AUSTIN (ANP) - Meer dan 160 mensen worden nog vermist na de recente overstromingen in de Amerikaanse staat Texas, meldt gouverneur Greg Abbott. De tragedie heeft tot nu toe 109 levens geëist.

Vier dagen nadat plotselinge overstromingen door verschillende districten van Texas waren geraasd, sommige midden in de nacht, vervloog de hoop op het vinden van overlevenden. Abbott waarschuwde dat de lijst met vermisten nog langer kan worden naarmate de zoektocht voortduurt. "Alleen al in de regio Kerr County zijn er 161 mensen waarvan bekend is dat ze vermist zijn", zei hij.

Van 94 inwoners van Kerr County is al vastgesteld dat ze de overstromingen niet hebben overleefd. In Camp Mystic, een christelijk zomerkamp voor alleen meisjes in de regio, kwamen zeker 27 kinderen en begeleiders om. Anderen worden nog vermist. Er waren ruim 750 kinderen in het kamp toen de overstromingen begonnen.