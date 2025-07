Gelovigen eisen standpunt Protestantse Kerk over Israël

Met een minuut stilte, toespraken en gezang hebben naar schatting rond de 250 gelovigen actie gevoerd bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Utrecht. De veelal in het rood geklede betogers willen dat de PKN zich meer uitspreekt tegen de oorlogvoering van Israël in Gaza en het optreden van Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

Het protest van predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteleden uit het hele land begon rond het middaguur. Met hun demonstratie wilden ze 'een rode lijn trekken' tegen het oorlogsgeweld van Israël, verwijzend naar de massabetogingen in Den Haag in mei en juni. De actievoerders hadden een paar grote rode banners bij zich, deelden brood en wijn uit en op protestborden stonden teksten als Jezus zou zich rot schamen, Wees niet lief maar toon lef en PKN sta op, doe recht.

Eerder op de ochtend verzamelde zich op dezelfde plek een groep van ongeveer dertig mensen om juist steun te betuigen aan Israël. De meesten van hen gingen weg toen de 'rode-lijnbetogers' kwamen. De tegenstanders van het Israëlische beleid vroegen het bestuur van de PKN om een reactie, maar die kwam er niet op het moment van de demonstratie.

Gemengde gevoelens

Na afloop reageerde Trijnie Bouw, preses (voorzitter) van PKN, met gemengde gevoelens op de actie van de kritische gelovigen. Ze zei tegen het ANP blij te zijn met de "hartstocht" van de actievoerders. "Het komt vanuit een diepe roeping, een diep geloof, een diepe verontwaardiging om dingen die gebeuren in onze wereld. Daar ben ik blij mee, dat is ook typisch protestant." Maar ze noemde het protest ook ongebruikelijk. "We hebben onze eigen kerkelijke verbanden, vergaderingen, beraadslagingen waarin al die stemmen worden gehoord en gewogen. Daar worden ook deze stemmen gehoord. Het is jammer dat dat voor hun gevoel te weinig is."

Volgens Bouw worden vanuit de PKN "wel degelijk" dingen gezegd, meegegeven, uitgesproken en gedaan, "alles via de kerkelijke weg". "We zijn geen politieke partij, we hebben ook geen lijntje met de regeringen. We kijken naar onze eigen kerkelijke mogelijkheid en roeping. En binnen dat kader benoemen we ook onrecht en praten we niet recht wat krom is." Ze hoopt al pratend tot een oplossing te komen waarbij "we met z'n allen in het midden gaan staan". "Misschien moeten we nog beter doorvragen, nog beter luisteren. Maar ook op een gegeven moment accepteren van elkaar dat al die individuele kerkleden andere wegen gaan."

De PKN zegt binnenkort met een officiële reactie op het protest te komen.