Nog veel politie bij luchtmachtbasis VK na terreuraanhoudingen

WHELFORD (ANP) - Bij de belangrijke Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog steeds veel politie aanwezig. Ook is er volgens Sky News nog een afzetting bij het nabijgelegen dorp Whelford, waar bewoners van tientallen huizen het verzoek hadden gekregen te evacueren.

In de omgeving waren afgelopen weekend vijf mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken volgens de nieuwszender of er een link is met Iran, want de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.

Onduidelijk is of de autoriteiten zich pas bewust werden van het gevaar na een tip van een omwonende of dat de verdachten al in beeld waren. Minister van Defensie Wes Streeting zei in een interview dat hij daar niet over in detail kan treden.

"Maar wat ik wel wil zeggen, is allereerst dank aan die burger", zei Streeting. "Ze heeft precies gedaan wat we zouden hopen dat iemand in zo'n buitengewone situatie zou doen. Daar ben ik haar erg dankbaar voor."