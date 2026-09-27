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Deze flitser meet je snelheid niet: ook wie zich aan de limiet houdt, kan een boete krijgen

Samenleving
door Désirée du Roy
zondag, 27 september 2026 om 16:53
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Je rijdt keurig binnen de maximumsnelheid langs een flitser. Toch kan er een boete volgen. Niet omdat je te hard rijdt, maar omdat je een telefoon vasthoudt. De focusflitser controleert iets heel anders dan je snelheid: wat je achter het stuur in je handen hebt.
Die controle is geen proef meer. Op 3 juni 2026 waren er veertig focusflitsers operationeel in Nederland. Voor eind 2026 is uitbreiding naar vijftig aangekondigd. Het zijn verplaatsbare camera’s die op verschillende plekken kunnen worden ingezet, vooral langs N-wegen en drukke wegen binnen de bebouwde kom.

De computer selecteert, een mens beoordeelt

De focusflitser registreert passerende bestuurders en herkent mogelijk vastgehouden telefoons of andere mobiele elektronische apparaten. Verdachte foto’s gaan naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Daar beoordeelt een buitengewoon opsporingsambtenaar of daadwerkelijk sprake is van een overtreding.
De computer beslist dus niet zelfstandig dat je een boete krijgt. Blijkt uit de beoordeling dat de bestuurder tijdens het rijden een mobiel apparaat vasthield, dan gaat de boete naar de kentekenhouder. Het boetetarief voor automobilisten is in 2026 440 euro.

Ook even vasthouden mag niet

Het verbod gaat niet alleen over bellen of een bericht versturen. Ook een telefoon vasthouden zonder ermee te appen valt eronder. En het blijft niet bij smartphones: ook bijvoorbeeld een tablet of muziekspeler mag je tijdens het rijden niet vasthouden.
Handsfree bellen mag wel. Een telefoon in een houder gebruiken voor navigatie is eveneens toegestaan. Dat is geen uitnodiging om onderweg uitgebreid instellingen te wijzigen: stel je route liever vóór vertrek in en zet meldingen uit.
Er is een belangrijk onderscheid tussen rijden en stilstaan. Als je stilstaat, mag je een apparaat wel vasthouden en gebruiken. Zodra je weer rijdt, geldt het verbod opnieuw. De eenvoudigste gewoonte blijft daarom: leg de telefoon weg voordat je optrekt.

Wat gebeurt er met de foto’s?

Foto’s waarop het systeem geen telefoon of ander elektronisch apparaat detecteert, worden direct verwijderd. Het gezicht van een eventuele bijrijder wordt automatisch afgeschermd.
Dat betekent niet dat de bestuurder altijd onherkenbaar is. Vaak valt diens gezicht achter de daklijn, maar het kan wel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand een telefoon tegen het oor houdt. De kentekenhouder kan een foto van de overtreding via de website van het CJIB met DigiD bekijken.

Niet dezelfde camera als de MONOcam

De focusflitser werkt zelfstandig en blijft langere tijd op een locatie staan. De MONOcam van de politie wordt bemand en staat doorgaans een paar uur op een plek. Beide worden gebruikt om het vasthouden van een telefoon achter het stuur op te sporen.
Alleen op je snelheidsmeter letten is bij deze controle dus niet voldoende. De beste voorbereiding zit niet in het onthouden van cameraplekken, maar in het wegleggen van je telefoon.

Meer weten?

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