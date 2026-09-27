Krijg je je aanvullend pensioen van ABP of PME? Dan kan je uitkering in 2027 flink stijgen. Toch houd je niet elke euro van die verhoging over. Wie zorgtoeslag krijgt, levert van elke extra euro bijna 14 cent toeslag in, zo rekent Zorgwijzer uit. Gaat je pensioen €100 bruto omhoog, dan gaat er dus bijna €14 aan toeslag af.

Hoeveel de verhoging bij ABP en PME wordt, staat nog niet vast

ABP en PME willen allebei op 1 januari 2027 overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Volgens aow.nu rekende ABP in de eerste voorlopige overzichten met de dekkingsgraad van eind 2025. Die stond toen op 123,5 procent. Daarmee was er ruimte om alle pensioenen bij de overstap met ongeveer 6,1 procent extra te verhogen. Eind juli stond de dekkingsgraad van ABP op 128,7 procent, en dat is gunstig.

Bij PME was de actuele dekkingsgraad eind juli 129,4 procent. Het fonds zegt dat een verhoging mogelijk is, maar kan nog niet zeggen hoe groot die voor gepensioneerden wordt. Bij beide fondsen hangt het definitieve percentage af van de financiële positie op het moment van de overstap.

De zorgtoeslag daalt snel als je inkomen stijgt

Hoe hoger je inkomen, hoe lager je zorgtoeslag. Volgens de berekeningen voor 2027 die Hart van Nederland publiceerde, krijgt een alleenstaande met een inkomen van €35.000 straks €93 per maand. Bij €40.000 is dat nog €35 per maand. Wie €5.000 meer verdient, krijgt dus €58 per maand minder toeslag. Op jaarbasis is dat €696, ofwel ongeveer 14 procent van dat extra inkomen.

De toeslag kijkt naar je toetsingsinkomen. Dat is het totaal van box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting. Een hoger bruto pensioen telt daar dus helemaal in mee.

Vijfduizend euro meer inkomen kost een alleenstaande in 2027 zo'n €696 zorgtoeslag per jaar.

Rekenvoorbeeld: wat de verhoging je aan toeslag kost

De voorbeelden hieronder gaan uit van de 7,6 procent waarmee het kabinet rekent. De verhoging geldt alleen voor je aanvullend pensioen, niet voor je AOW. Het toeslageffect is steeds ongeveer 14 procent. Dat geldt alleen als je toetsingsinkomen ergens tussen het minimumloon en de inkomensgrens ligt. De bedragen zijn indicatief en houden geen rekening met de inkomstenbelasting.

Pensioen van €800 bruto per maand: je krijgt er ongeveer €730 per jaar bij, zo'n €61 per maand. Je zorgtoeslag daalt met ongeveer €102 per jaar, ruim €8 per maand.

Pensioen van €1.200 bruto per maand: je krijgt er ongeveer €1.094 per jaar bij, zo'n €91 per maand. Je zorgtoeslag daalt met ongeveer €153 per jaar, bijna €13 per maand.

Per saldo houd je nog steeds geld over. Ook Zorgwijzer benadrukt dat de verhoging veel groter blijft dan de toeslag die je misloopt. Je houdt er alleen minder aan over dan je op het pensioenoverzicht ziet.

Door de hogere grens kun je er weer bij komen, of net niet

Er is ook goed nieuws. Voor alleenstaanden stijgt de inkomensgrens voor zorgtoeslag van €40.857 in 2026 naar ongeveer €42.950 in 2027. Voor partners gaat die van €51.142 naar ongeveer €54.150. Zat je dit jaar net boven de grens, dan heb je in 2027 waarschijnlijk weer recht op zorgtoeslag, schrijft Zorgwijzer.

Maar de pensioenverhoging kan die ruimte weer opmaken. Een alleenstaande met €42.000 inkomen, van wie €20.000 aanvullend pensioen, krijgt er bij 7,6 procent €1.520 bij. Dan komt het inkomen uit op €43.520, en dat is boven de nieuwe grens. Een alleenstaande met €41.500 inkomen en €10.000 pensioen komt uit op €42.260. Die blijft er net onder en heeft dan weer recht op een kleine toeslag. Een eventuele verhoging van de AOW is in deze voorbeelden niet meegerekend.

Krijg je nu geen zorgtoeslag, dan krijg je hem in 2027 ook niet vanzelf.

Krijg je al zorgtoeslag, dan berekent Toeslagen in december automatisch je voorschot voor 2027, meldt Hart van Nederland. Krijg je nu niets, dan moet je de toeslag zelf aanvragen via Mijn toeslagen. Daarvoor heb je DigiD nodig.

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