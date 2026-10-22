De vrachtwagens rijden weer naar Albert Heijn , maar bezorgen lukt de supermarkt ruim tien dagen na de cyberaanval nog niet. Onderzoekers adviseren eten en drinken voor acht dagen in huis te hebben. Voor twee personen gaat het om 48 liter water en een volle voorraadkast.

Dat advies komt van Instituut Clingendael en de Erasmus Universiteit. In opdracht van het ministerie van Landbouw onderzochten ze hoe kwetsbaar de voedselvoorziening is. Bij een cyberaanval, zwaar noodweer of oorlog kunnen de schappen binnen twee à drie dagen leeg zijn, concludeerden ze in september.

Bij Albert Heijn gebeurde dat sneller: een dag na de aanval van 11 oktober waren er al lege schappen bij groente en fruit . De overheid houdt in haar campagne Denk Vooruit nog 72 uur aan.

Zoveel eten en water heb je nodig voor acht dagen

Het Voedingscentrum stelde een voorbeeldvoorraad samen voor twee volwassenen voor 72 uur, met menu’s voor drie dagen. Reken je die om naar acht dagen en rond je af op hele verpakkingen, dan kom je hierop uit:

Product 3 dagen (Voedingscentrum) 8 dagen Water 18 liter 48 liter (24 flessen van 2 liter) Zilvervliesrijst 1 pak van 500 gram 3 pakken Volkoren spaghetti 1 pak van 500 gram 3 pakken Havermout 1 pak van 500 gram 3 pakken Volkoren wraps 2 pakken van 6 6 pakken Knäckebröd 1 pak van 25 stuks 3 pakken Houdbare melk 2 liter 6 liter Tonijn en sardines in blik 4 blikjes 11 blikjes Sperziebonen, rode kool en tomatenblokjes 4 blikken of potten 11 blikken of potten Linzen in blik 1 klein blik 3 klein blikken Ongezouten noten 250 gram 700 gram Gedroogd fruit 300 gram 800 gram

Het water volgt uit het advies van de overheid: 3 liter per persoon per dag. Voor een gezin van vier is dat 96 liter.

Verder staan op de lijst olie, halvarine, pindakaas, jam, appelstroop, ontbijtkoek, koffie, thee en kruiden als peper, kerrie en oregano.

Zorg dat je een deel koud kunt eten

Valt de stroom uit, dan kook je op inductie geen spaghetti. Daarom zijn producten die je niet hoeft te verwarmen, zoals een wrap, net zo belangrijk, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, tegen Radar

Diepvriesgroenten mogen ook in je voorraad. “Dit is in principe altijd handig, behalve bij een langdurige stroomstoring,” zegt Van der Vossen. Een volle vriezer blijft zonder stroom ongeveer 48 uur koud, een halfvolle ongeveer 24 uur.

Is de buitenkant van je diepvriesproducten zacht geworden, vries ze dan niet opnieuw in. Eet ze binnen twee dagen op. Helemaal ontdooid vlees en vis gooi je weg, adviseert het Voedingscentrum.

Leg een voorraad aan die je gewoon opeet

Het Voedingscentrum raadt een rollende voorraad aan: houdbaar eten dat je toch al eet, dat je regelmatig gebruikt en weer aanvult. Zet het koel, droog en donker, met de oudste pakken vooraan.

“We willen niet dat een noodvoorraad voor meer verspilling zorgt.”

Blikken, rijst en pasta blijven volgens het Voedingscentrum vaak jaren goed, noten, gedroogd fruit en crackers maanden. Zie je schimmel, een bol blik of beestjes, gooi het dan weg.

Extra inslaan voor baby’s, allergieën en ouderen

Baby’s met flesvoeding. Zorg voor genoeg kunstvoeding en flessenwater. “Om dat klaar te maken heb je flessenwater nodig, niet elk mineraalwater is hiervoor geschikt. In sommige waters zitten te veel mineralen,” zegt Van der Vossen. Op het etiket staat of het water geschikt is voor de bereiding van babyvoeding.

Zorg voor genoeg kunstvoeding en flessenwater. “Om dat klaar te maken heb je flessenwater nodig, niet elk mineraalwater is hiervoor geschikt. In sommige waters zitten te veel mineralen,” zegt Van der Vossen. Op het etiket staat of het water geschikt is voor de bereiding van babyvoeding. Voor jonge kinderen sla je een paar extra maaltijdpotjes in.

Voedselallergie. Een veilige voorraad voor mensen met een allergie wordt nog weleens vergeten, zegt Van der Vossen. “Zij kunnen niet zomaar alles eten, dus het is in een noodsituatie belangrijk dat je genoeg veilige alternatieven in huis hebt.”

Een veilige voorraad voor mensen met een allergie wordt nog weleens vergeten, zegt Van der Vossen. “Zij kunnen niet zomaar alles eten, dus het is in een noodsituatie belangrijk dat je genoeg veilige alternatieven in huis hebt.” Ouderen. Zij hebben meestal iets meer eiwitten nodig. Leg daarom extra linzen, vis in blik, noten en pindakaas neer.

Zij hebben meestal iets meer eiwitten nodig. Leg daarom extra linzen, vis in blik, noten en pindakaas neer. Denk Vooruit noemt ook voer en water voor je huisdier.

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