De vrachtwagens rijden weer naar Albert Heijn
, maar bezorgen lukt de
supermarkt ruim tien dagen na de cyberaanval nog niet. Onderzoekers
adviseren eten en drinken voor acht dagen in huis te hebben. Voor twee
personen gaat het om 48 liter water en een volle voorraadkast.
Dat advies komt van Instituut Clingendael en de Erasmus Universiteit.
In opdracht van het ministerie van Landbouw onderzochten ze hoe
kwetsbaar de voedselvoorziening is. Bij een cyberaanval, zwaar noodweer
of oorlog kunnen de schappen binnen twee à drie dagen leeg zijn,
concludeerden ze in september.
Bij Albert Heijn gebeurde dat sneller: een dag na de aanval van 11
oktober waren er al lege
schappen bij groente en fruit
. De overheid houdt in haar campagne
Denk Vooruit nog 72 uur aan.
Zoveel eten
en water heb je nodig voor acht dagen
Het Voedingscentrum stelde een voorbeeldvoorraad samen voor twee
volwassenen voor 72 uur, met menu’s voor drie dagen. Reken je die om
naar acht dagen en rond je af op hele verpakkingen, dan kom je hierop
uit:
|Product
|3 dagen (Voedingscentrum)
|8 dagen
|Water
|18 liter
|48 liter (24 flessen van 2 liter)
|Zilvervliesrijst
|1 pak van 500 gram
|3 pakken
|Volkoren spaghetti
|1 pak van 500 gram
|3 pakken
|Havermout
|1 pak van 500 gram
|3 pakken
|Volkoren wraps
|2 pakken van 6
|6 pakken
|Knäckebröd
|1 pak van 25 stuks
|3 pakken
|Houdbare melk
|2 liter
|6 liter
|Tonijn en sardines in blik
|4 blikjes
|11 blikjes
|Sperziebonen, rode kool en tomatenblokjes
|4 blikken of potten
|11 blikken of potten
|Linzen in blik
|1 klein blik
|3 klein blikken
|Ongezouten noten
|250 gram
|700 gram
|Gedroogd fruit
|300 gram
|800 gram
Het water volgt uit het advies van de overheid: 3 liter per persoon
per dag. Voor een gezin van vier is dat 96 liter.
Verder staan op de lijst olie, halvarine, pindakaas, jam,
appelstroop, ontbijtkoek, koffie, thee en kruiden als peper, kerrie en
oregano.
Zorg dat je een deel koud
kunt eten
Valt de stroom uit, dan kook je op inductie geen spaghetti. Daarom
zijn producten die je niet hoeft te verwarmen, zoals een wrap, net zo
belangrijk, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het
Voedingscentrum, tegen Radar
.
Diepvriesgroenten mogen ook in je voorraad. “Dit is in principe
altijd handig, behalve bij een langdurige stroomstoring,” zegt Van der
Vossen. Een volle vriezer blijft zonder stroom ongeveer 48 uur koud, een
halfvolle ongeveer 24 uur.
Is de buitenkant van je diepvriesproducten zacht geworden, vries ze
dan niet opnieuw in. Eet ze binnen twee dagen op. Helemaal ontdooid
vlees en vis gooi je weg, adviseert het Voedingscentrum.
Leg een voorraad aan
die je gewoon opeet
Het Voedingscentrum raadt een rollende voorraad aan: houdbaar eten
dat je toch al eet, dat je regelmatig gebruikt en weer aanvult. Zet het
koel, droog en donker, met de oudste pakken vooraan.
Producten die je zelden eet, blijven vaak staan, zegt Van der Vossen.
Een kant-en-klaar
noodpakket van meer dan 150 euro
raadde de Consumentenbond eerder al
af.
“We willen niet dat een noodvoorraad voor meer verspilling zorgt.”
Blikken, rijst en pasta blijven volgens het Voedingscentrum vaak
jaren goed, noten, gedroogd fruit en crackers maanden. Zie je schimmel,
een bol blik of beestjes, gooi het dan weg.
Extra inslaan
voor baby’s, allergieën en ouderen
- Baby’s met flesvoeding. Zorg voor genoeg
kunstvoeding en flessenwater. “Om dat klaar te maken heb je flessenwater
nodig, niet elk mineraalwater is hiervoor geschikt. In sommige waters
zitten te veel mineralen,” zegt Van der Vossen. Op het etiket staat of
het water geschikt is voor de bereiding van babyvoeding.
- Voor jonge kinderen sla je een paar extra maaltijdpotjes in.
- Voedselallergie. Een veilige voorraad voor mensen
met een allergie wordt nog weleens vergeten, zegt Van der Vossen. “Zij
kunnen niet zomaar alles eten, dus het is in een noodsituatie belangrijk
dat je genoeg veilige alternatieven in huis hebt.”
- Ouderen. Zij hebben meestal iets meer eiwitten
nodig. Leg daarom extra linzen, vis in blik, noten en pindakaas
neer.
- Denk Vooruit noemt ook voer en water voor je huisdier.
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