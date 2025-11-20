Het Noodboekje valt ook bij jou in de bus: kun jij 72 uur overleven zonder hulp?

Vanaf 25 november valt hij bij 8,5 miljoen huishoudens op de mat: het boekje 'Bereid je voor op een noodsituatie'. De boodschap is duidelijker dan ooit: reken er niet op dat hulpdiensten direct op de stoep staan als het misgaat. De overheid wil dat Nederlanders zichzelf 72 uur kunnen redden na een ramp, storing of cyberaanval . Maar wat vraagt dat eigenlijk van je?

In Nederland vertrouwen we blind op 112, een snelle respons en goed georganiseerde noodhulp. Maar bij een grootschalige ramp valt dat grotendeels weg. "Bij een grote crisis kunnen de hulpdiensten niet iedereen direct helpen. Zij zijn daar waar ze het hardst nodig zijn. U bent daarom de eerste periode op uzelf aangewezen", schrijft de Rijksoverheid.

Drie dagen op jezelf aangewezen

Met andere woorden: tenzij je situatie levensbedreigend is, moet je het de eerste drie dagen zelf oplossen. Daarom introduceert de overheid de 72-uursnorm: “Met een noodpakket ben je goed voorbereid om het thuis de eerste 72 uur van een noodsituatie vol te houden.”

Het boekje stipt niet alleen de noodvoorraad aan, maar vooral het persoonlijke noodplan. Want als telefoons, internet en zendmasten plat gaan, weet je opeens niet meer waar je partner of kinderen zijn.

Plan maken met je gezin

"Een noodsituatie is moeilijk te voorspellen. Daarom is het goed als je vooraf hebt nagedacht over wat je doet. Spreek af waar je elkaar ontmoet als je niet naar huis kunt en elkaar niet kunt bereiken”, adviseert de overheid.

Een confronterende gedachte, maar cruciaal in tijden van nood. Ook belangrijk: papieren kopieën van paspoorten, verzekeringen en belangrijke nummers. Want bij een cyberaanval of grote stroomstoring kom je niet in je cloud.

Cash geld en ouderwetse radio

Zorg ook dat je genoeg contant geld in een la hebt liggen. “Contant geld in kleine coupures. Richtlijn: €70 per volwassene en €30 per kind", staat er geschreven. Voor een gezin loopt dat snel op. Het Armoedefonds waarschuwt al dat dit voor minima niet te doen is. En dan moet het noodpakket zelf nog aangeschaft worden.

En voor informatie tijdens een stroomstoring? Dan moet je het hebben van een ouderwetse FM-radio: "Als de stroom uitvalt en er geen internetverbinding mogelijk is, kan uw regionale radiozender nog wel uitzenden.” Programmeer hem daarom nu alvast en schrijf de frequentie op.

Je hebt geen bunker nodig

Het boekje werkt zonder commerciële belangen. Geen dure survivalpakketten: "Een noodpakket samenstellen is vaak makkelijker dan je denkt. Stel zelf uw pakket samen." Zaklamp, water, batterijen – veel heb je waarschijnlijk al. Het belangrijkste is dat je nadenkt over de vraag: ben ik voorbereid als het misgaat?