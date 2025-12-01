Zo stel je zelf een goed noodpakket samen: “Koop vooral geen kant-en-klaar pakket”

Of het nu komt door het Sinterklaasjournaal of door het informatieboekje dat bij iedereen op de mat valt: Nederland is in de ban van het noodpakket en de radiootjes zijn niet aan te slepen. Maar “koop vooral geen kant-en-klare noodpakketten”, waarschuwt De Consumentenbond. Zo stel je zelf een goed noodpakket samen.

Elk huishouden ontvangt voor 10 januari 2026 het boekje 'Bereid je voor op een noodsituatie'. Daarin staat onder meer dat een goed samengesteld pakket onmisbaar is bij stroomstoringen, extreem weer of zelfs oorlogssituaties.

Winkels en webshops spelen daar handig op in met kant-en-klare noodpakketten, maar volgens de Consumentenbond kun je die beter laten liggen. Niet alleen omdat ze meer dan 150 euro kosten, maar ook omdat de inhoud vaak tekortschiet.

Drie grote nadelen

De Bond waarschuwt voor drie grote nadelen. Ten eerste bevatten veel pakketten allerlei onnodige extra’s, terwijl de basis ontbreekt. Ten tweede voldoen ze vaak niet aan de officiële lijst van de overheid. En ten derde zitten er soms producten in – zoals waterzuiveringstabletten of geavanceerde EHBO-middelen – waarvoor je specialistische kennis nodig hebt. Ze adviseren dan ook met klem om je noodpakket zelf samen te stellen.

En gelukkig is dat allemaal niet zo lastig. Voor een noodvoorraad van 72 uur heb je volgens de overheid het volgende nodig:

Water en voedsel

– Minimaal 3 liter water per persoon per dag

– Lang houdbaar eten (blikken groente of vlees, noten, gedroogd fruit)

– Babyvoeding en dierenvoer indien nodig

Hygiëne

– Desinfecterende gel

– Wc-papier

– Vochtige doekjes

– Maandverband en/of tampons

– Tandenborstel en tandpasta

Warmte, licht en vuur

– Dekens

– Zaklamp met extra batterijen

– Kaarsen en lucifers

Communicatie & informatie

– Opgeladen powerbank

Geld & documenten

– Contant geld (70 euro per volwassene, 30 euro per kind)

– Kopieën van identiteitsbewijzen

– Plattegrond van je buurt

– Lijst met belangrijke telefoonnummers

Veiligheid

– EHBO-doos met gebruiksaanwijzing

– Fluitje om aandacht te trekken

Overig

– Gereedschap (hamer, zaag, kniptang)

– Reservesleutels van huis en auto

Zelf samenstellen betekent: goedkoper, completer en precies afgestemd op jouw situatie.