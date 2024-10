Noord-Koreaanse minister voor 'strategisch overleg' in Rusland

MOSKOU (ANP/RTR) - De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui komt naar Moskou om "strategisch overleg" te houden met haar Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, nadat eerder al was aangegeven dat er geen plannen waren voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin.

Het ministerie zegt dat Choe onderweg is naar de hoofdstad en dat bijzonderheden over het overleg later bekend worden gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer de bewindslieden elkaar zullen treffen. Het bezoek van Choe komt op een gevoelig moment. Noord-Korea zou duizenden militairen naar buurland Rusland hebben gestuurd om aan Russische zijde mee te vechten in Oekraïne.

De Zuid-Koreaanse militaire inlichtingendienst verwacht dat die inzet moeizaam kan verlopen, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De Noord-Koreanen moeten gaan vechten op onbekend terrein en krijgen te maken met nieuwe manieren van oorlogsvoering, zoals de inzet van drones op het slagveld. Noord-Korea zou als tegenprestatie hopen op hulp bij het moderniseren van de eigen strijdkrachten, denkt de inlichtingendienst.