Weet jij wanneer moet je ingrijpen, en wanneer niet? De Hartstichting heeft een razendsnelle spoedcursus online gezet, waardoor je beter kunt inschatten wat te doen in een potentiële noodsituatie. En het kost maar vijf minuten. Ga nu naar de site van de Hartstichting

Leer in vijf minuten wat de signalen van een hartinfarct, hartstilstand en beroerte zijn en wat je moet doen als iemand om je heen in elkaar zakt, pijn op de borst heeft, of andere serieuze klachten krijgt.