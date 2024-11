NPO in gesprek met ON! over tweede in opspraak geraakt rvt-lid

HILVERSUM (ANP) - De NPO vindt het "ontoelaatbaar" dat opnieuw een lid van de raad van toezicht van Ongehoord Nederland (ON!) jarenlang racistische uitingen op sociale media zou hebben verspreid. De NPO gaat een bericht daarover van de Volkskrant "op korte termijn" met de omroep bespreken, laat een woordvoerder weten.

De Volkskrant meldt woensdag dat Rob Legeland, die sinds 2021 lid van de rvt is, veertien jaar lang een anoniem X-account had waarop hij talloze racistische of discriminerende berichten zou hebben geplaatst. Het account is inmiddels offline gehaald. De NPO wil "benadrukken dat dit binnen de publieke omroep onaanvaardbaar is. We gaan ervan uit dat de interim-bestuurder van ON! zal optreden tegen racisme en discriminatie door toezichthouders, bestuurders en medewerkers".

De rvt van ON! was woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Gedragscode

Het nieuws komt kort nadat een ander rvt-lid, Gert Jan Mulder, opstapte vanwege oude berichten op sociale media. Hij had onder meer uitlatingen gedaan over moslims en homoseksuelen, onthulde de Volkskrant begin november. Naar aanleiding van dat nieuws ging de NPO al in gesprek met minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Media) en het Commissariaat voor de Media voor het aanscherpen van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep.

Het kan volgens de NPO nog even duren voordat er nieuwe regels komen. Zo moet het commissariaat eerst onderzoeken hoe een strengere gedragscode kan worden gehandhaafd.