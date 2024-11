NYT: speciale aanklager Jack Smith stapt op voor aantreden Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse speciale aanklager Jack Smith is van plan om nog voor het aantreden van Donald Trump als president op te stappen, schrijft The New York Times. Smith leidt twee gerechtelijke onderzoeken naar Trump, maar omdat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen zittende presidenten vervolgt, lijkt de rol van de speciale aanklager voorlopig uitgespeeld.

Smith zou volgens ingewijden zijn werk afronden voordat Trump in januari wordt beëdigd als nieuwe president. Hij zou niet willen dat hij "binnen twee seconden" ontslagen wordt en dat anderen vervolgens de zaken oppakken. Smith is volgens The New York Times nog bezig met het bepalen hoe hij de zaken precies wil afronden.

De twee zaken die Smith leidt, gaan over het achterhouden van geheime documenten en over Trumps pogingen om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag in 2020. Dat zijn federale zaken, die zullen worden stopgezet nu Trump is gekozen als nieuwe president. In twee andere rechtszaken, die op staatsniveau spelen, is het nog onduidelijk wat de gevolgen van Trumps verkiezingswinst zijn.