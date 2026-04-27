NS: eerste mensen naar huis, drukte op stations in grote steden

Samenleving
door anp
maandag, 27 april 2026 om 19:46
DEN HAAG (ANP) - Het is druk op stations en in treinen nu de eerste feestvierders weer naar huis gaan, ziet de NS. Vooral in steden waar speciale evenementen voor Koningsdag zijn, zoals in Breda en Eindhoven, zijn veel mensen.
De vervoerder verwacht dat het ook de komende uren nog druk zal blijven op verschillende stations en in de treinen. Reizigers die van plan zijn om de laatste trein te pakken, krijgen het advies om goed de laatste vertrektijden in de gaten te houden. Op de stations van Breda en Arnhem zijn geplande ingangscontroles. De NS vraagt reizigers daar om hun kaartje hiervoor bij de hand te houden.
Volgens de NS is de sfeer overal goed. Ook lijkt het er volgens de vervoerder op dat er minder vervuiling in de treinen is dan vorig jaar. Er werken maandag zo'n honderd extra schoonmakers in de treinen.
