Schutter Washington aangeklaagd voor moordpoging op president

door anp
maandag, 27 april 2026 om 20:54
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De man die zaterdag schoten loste bij het Correspondents' Dinner in Washington is aangeklaagd voor een moordpoging op de Amerikaanse president Donald Trump. De 31-jarige Cole Allen wordt ook beschuldigd van het overtreden van de wapenwet.
Allen rende zaterdag langs de beveiliging, waarna een schotenwisseling volgde. De verdachte werd niet geraakt, maar kon wel worden opgepakt. Ondertussen werden de president en meerdere hoogwaardigheidsbekleders in de zaal van het evenement geëvacueerd.
Allen werd maandag voorgeleid in een blauwe gevangenisoverall. Hij heeft nog niet hoeven verklaren of hij schuldig is of niet. Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.
BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

