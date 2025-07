NS en Arriva zetten extra treinen in rond Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - De NS en Arriva zetten ook dit jaar in de dagen rond de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten extra treinen in van en naar Nijmegen. In de vroege ochtend rijdt de NS met extra treinen vanuit Den Bosch, Utrecht Centraal en Zwolle, zodat wandelaars op tijd aan de start kunnen verschijnen. Overdag, 's avonds en in de nacht rijden er de hele week extra en langere treinen van en naar Nijmegen.

Ook Arriva laat extra treinen rijden. Van zaterdag 12 juli, als de Vierdaagsefeesten beginnen, tot en met vrijdag 18 juli rijden er extra nachttreinen tussen Arnhem en Doetinchem en tussen Elst en Tiel. De NS-treinen vanuit Nijmegen sluiten hierop aan. Op de wandeldagen zijn er de hele nacht treinen tussen Nijmegen en Venray.

De NS zegt voor het station alle reizigers te gaan controleren op een geldig vervoersbewijs. Dat gebeurt ook bij bijvoorbeeld carnaval of Koningsdag in Arnhem.