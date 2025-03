NTR: Dieuwertjes hartelijkheid en warmte waren nooit gespeeld

Omroep NTR is "verslagen" over het overlijden van Dieuwertje Blok. De presentatrice was "een van de meest iconische gezichten en een van de meest geliefde" bij de publieke omroep, schrijft de NTR in een in memoriam. "Dieuwertje van de tv en de radio verschilde maar weinig van de echte Dieuwertje", aldus de omroep. "Haar hartelijkheid en warmte waren nooit gespeeld."

Deels dankzij die hartelijkheid was ze zo'n goede presentatrice, schrijft de NTR. "Dat had niet alleen met talent te maken, maar ook met empathie. Dieuwertje wist zich haarfijn in te leven in de mens die tegenover haar zat of de rol die ze moest spelen." Bij de opnames van het Sinterklaasjournaal stond het er vaak in één keer goed op. "Maar ook live was ze niet van haar stuk te brengen. Ging er iets mis bij de registratie van de intocht, dan loste ze dat elegant op."

Volgens de omroep bleef Bloks levenslust ook tijdens haar ziekte bestaan. "Ze kon zich danig opwinden over het onrecht in de wereld, een eigenschap die ook tijdens haar ziekte fier overeind bleef." Blok zou in februari weer aan de slag gaan als presentator bij NTR Podium. "Hoe wrang dat kort daarvoor duidelijk werd dat de kanker was teruggekeerd."

Door haar ziekte moest Blok haar werk bij het Sinterklaasjournaal vorig jaar neerleggen. Presentatrice Merel Westrik nam dat van haar over. In december werd Blok benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de laatste uitzending van het programma. Blok overleed zondag op 67-jarige leeftijd.