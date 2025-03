Hartstichting: ambassadeur Dieuwertje Blok heeft veel betekend

DEN HAAG (ANP) - Presentatrice Dieuwertje Blok was bijna twintig jaar lang ambassadeur van de Hartstichting en heeft "heel veel betekend". "Met name in het zichtbaar maken van wetenschappelijk onderzoek voor hart- en vaatziekten", laat een woordvoerder weten.

Het nieuws over het overlijden van de presentatrice, die zondagavond stierf aan de gevolgen van kanker, komt hard aan bij de stichting. "Dieuwertje Blok laat een onuitwisbare indruk achter en wij gaan haar enorm missen."

Blok presenteerde onder meer elk jaar de feestelijke uitreiking van de zogenoemde Dekkerbeurzen van de Hartstichting, een onderzoeksbeurs voor wetenschappers. "Dat zou ze aanstaande woensdag ook doen, maar we wisten al dat ze er niet bij zou zijn. Dat ze nu zou overlijden, hadden we niet verwacht", zei de woordvoerder.

Dieuwertje Blok presenteerde jarenlang het Sinterklaasjournaal en zette zich ook in voor meerdere maatschappelijke organisaties.