Nucleair overleg VS en Iran voorbij, volgende week nieuwe ronde

ROME (ANP/AFP/RTR) - De gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten in Rome over het atoomprogramma van Iran zijn weer voorbij. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verliep het overleg in een "constructieve sfeer" en zijn de partijen overeengekomen dat volgende week zaterdag een nieuwe gespreksronde plaatsvindt in Oman.

De delegaties van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi en Donald Trumps speciale gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff vergaderden enkele uren met elkaar via Omaanse bemiddeling. Een Iraanse woordvoerder zei dat de delegaties "in twee verschillende kamers" zaten in de residentie van de Omaanse ambassadeur, waarbij de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr al Busaidi boodschappen doorgaf.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oman willen de partijen de gesprekken vervolgen met als doel "een eerlijke, duurzame en bindende overeenkomst te sluiten waarmee Iran volledig vrij is van kernwapens en sancties en die het land in staat stelt kernenergie te ontwikkelen voor vreedzame doeleinden".

Dreiging

De gesprekken vinden plaats nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met bombardementen op Iran als er geen deal zou worden gesloten. Vorige week vond al een eerste gespreksronde plaats in de Omaanse hoofdstad Muscat.

In zijn eerste ambtstermijn zegde Trump een atoomdeal uit 2015 met Iran op, waarop dat land hetzelfde deed. Dat akkoord voorzag juist in de beperking van het Iraanse nucleaire programma in ruil voor verlichting van sancties tegen Iran. Teheran begon daarna opnieuw met het verrijken van uranium. De VS vrezen voor de ontwikkeling van een kernwapen, maar Iran ontkent dat.