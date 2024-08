NVJ vindt persbreidel ADO 'onprofessioneel en teleurstellend'

AMSTERDAM (ANP) - Journalistenvakbond NVJ vindt het besluit van voetbalclub ADO Den Haag om journalisten van Omroep West niet meer te woord te staan "zeer onprofessioneel en teleurstellend". Dat zei een woordvoerder van de NVJ donderdag. ADO Den Haag besloot hiertoe na een kritisch stuk dat Omroep West publiceerde over de resultaten van de club.

"Het lijkt ons dat ADO door zowel pers als publiek serieus genomen wil worden", stelt de NVJ. "Deze houding en de weigering om gewoon in gesprek te gaan met Omroep West getuigt van onprofessioneel gedrag. Je mag kritiek hebben op een publicatie of een item. Maar doe dat dan constructief en beargumenteer de kritiek ook. Zeg niet: deze journalisten zeggen iets dat we niet leuk vinden, dus ontzeggen we ze de toegang tot onze mensen."

De NVJ overweegt contact op te nemen met Omroep West en de club om de mogelijkheid van bemiddeling te verkennen.

ADO: feitelijke onjuistheden

ADO besloot dat interviewverzoeken van Omroep West met spelers, trainers en clubbestuurders voorlopig worden afgewezen. De Haagse club klaagt over "feitelijke onjuistheden" in het bericht, die de reputatie van de club en "individuele betrokkenen" zouden schaden. Maar toelichting op die vermeende fouten heeft de club niet gegeven. ADO liep vorig seizoen promotie naar de Eredivisie mis. Eind mei, vlak na de laatste wedstrijd, publiceerde Omroep West een bericht over spanningen binnen de selectie en onvrede over trainer Darije Kalezic.

De regionale zender besloot vanwege deze maatregel voorlopig geen verslag meer te doen van de wedstrijden van ADO Den Haag. De club speelt op 10 augustus zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.