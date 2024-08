Vechtpartij met 'flinke groep' bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL (ANP) - Bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel is in de nacht van woensdag op donderdag een vechtpartij geweest waarbij zo'n tien tot elf mensen betrokken waren. "Een flinke groep", bevestigt een COA-woordvoerster na berichtgeving van RTV Noord. Eén persoon is gewond geraakt en met "iets wat lijkt op een snijwond" aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk waarmee die persoon is verwond en of er dus ook sprake was van een steekpartij, aldus de woordvoerster. Voor zover zij weet is er vooralsnog geen aangifte gedaan, het COA zal dit zelf niet doen. "Dat is aan de bewoner."

De eerste melding kwam rond 03.45 uur binnen, daarna is snel opgeschaald en hebben beveiligers en politie de groep uit elkaar gehaald. "Het is het zoveelste incident, het gaat maar door. Het wordt wel wat veel zo bij elkaar, dat is het gevoel dat hier vanochtend heerst en al heel lang heerst."

Zes weken geleden waarschuwde de Inspectie Justitie en Veiligheid nog dat medewerkers en asielzoekers bij het centrum een "onacceptabel" risico lopen om slachtoffer te worden van geweld.