'Broers' Twellaar en Broenink kunnen leven met weer zilver

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Melvin Twellaar en Stef Broenink kunnen leven met hun zilveren plak in de dubbeltwee op de Olympische Spelen. Het Nederlandse roeiduo leek vooraf favoriet voor goud, maar wist de favorietenrol niet waar te maken.

"Het missen van goud komt wel even binnen, maar al snel kwam het besef dat zilver ook wel vet is", zei Twellaar na afloop. "Het is best wel beladen en stressvol om dit te doen. Alles gaat door je heen tijdens de race: twijfel en motivatie, alles komt even terug. Ons doel was het maximale hier neer te leggen en de Roemenen waren gewoon beter."

Twellaar (27) en Broenink (33) wisten niet te imponeren en een gat te slaan met de concurrentie. "Gister hebben we afgesproken om de bom te droppen en paniek te zaaien, maar de rest bleef plakken. Iedereen ging heel hard mee, maar het is natuurlijk ook een olympische finale", zei Broenink. "De laatste 500 meter heb ik echt in een cocon geroeid: ik wist niet waar we lagen, het was een kwestie van volle bak roeien."

Drie jaar geleden pakte het tweetal ook zilver op de Spelen van Tokio. "Stef heeft me zoveel geleerd. Wat we hier op het water leggen, heb ik echt aan Stef te danken", aldus Twellaar. "De band gaat voorbij vriendschap. We zijn als broers, als hij 's avonds snurkt dan geef ik hem gewoon een stomp. Die band komt doordat we zoveel spanning met elkaar ervaren, de druk en spanning zijn zo groot."