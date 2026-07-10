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NVWA neemt honderden konijnen, honden en jonge pups in beslag

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 12:42
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DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn donderdag in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat er onder meer te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde.
De konijnen werden gehouden in een zolder boven een koeienstal, waar het ondanks ventilatoren in de ochtend al boven de 30 graden werd. Ook zaten de konijnen te dicht op elkaar in hokken met scherpe delen. De honden zaten ook met te veel in de verblijven.
De NVWA maakt een proces-verbaal op tegen de fokker, die eerder al waarschuwingen en boetes had gekregen. Bij een herinspectie constateerde de toezichthouder te weinig verbetering. De dieren zijn naar opvangadressen gebracht.
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