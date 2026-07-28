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Oeganda vrij van ebola, zegt minister van Gezondheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 14:04
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KAMPALA (ANP/RTR) - De Oegandese minister van Gezondheid zegt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door een grote uitbraak in buurland Democratische Republiek Congo (DRC) raakten ook in Oeganda twintig mensen besmet, van wie er twee overleden. De laatste besmetting is inmiddels ruim een maand geleden.
In de DRC zijn meer dan 3000 mensen besmet geraakt en meer dan 1300 mensen overleden door de besmettelijke ziekte. Voor de variant die daar nog altijd rondgaat is nog geen goedgekeurd vaccin.
In Oeganda zijn sinds het jaar 2000 verschillende uitbraken van ebola geweest. Volgens de autoriteiten heeft het land daardoor expertise kunnen opbouwen om het virus snel onder controle te brengen en de verspreiding ervan te beperken.
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