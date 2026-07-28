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Meerdere mensen vast in Japans winkelcentrum na aardbeving

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 14:03
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KUMAMOTO (ANP) - Meerdere mensen zijn opgesloten in een winkelcentrum in het zuiden van Japan, nadat eerder in die regio een zware aardbeving heeft plaatsgevonden. De tweede verdieping van het winkelcentrum is na een explosie ingestort, zo meldt de Japanse publieke omroep NHK. De regionale brandweer vermoedt dat "veel mensen" gevangenzitten. Slachtoffers of doden zijn vooralsnog niet gemeld. Eerder meldde het winkelcentrum dat klanten in veiligheid waren gebracht. Japanse media schrijven dat er door hulpdiensten wordt uitgegaan van meerdere doden.
De beving van de zwaarste categorie in de Japanse schaal voor aardbevingen zorgde op verschillende plekken in de regio voor schade en slachtoffers. Zo zou een bekend historisch kasteel, Kumamoto Castle, schade hebben opgelopen. Die berichten zijn echter nog niet bevestigd. Wel was te zien op sociale media hoe rookwolken opstegen van de toeristische trekpleister.
Circa vijftig mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, meldde NHK eerder dinsdag. Mogelijk loopt dat aantal nog op.
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