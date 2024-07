Oekraïense president op Europese top voor veiligheidsgaranties

WOODSTOCK (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal met Europese partners onder meer nieuwe overeenkomsten sluiten over militaire hulp, heeft Zelensky laten weten op X. Dat meldde Zelensky donderdag na aankomst op een grote top van Europese staatshoofden en regeringsleiders in het Engelse Woodstock.

Hij en de andere Europese leiders ontmoeten bovendien koning Charles III tijdens deze vierde top van de Europese Politieke Gemeenschap.

De Europese Politieke Gemeenschap (EPG) bestaat sinds twee jaar. Het idee kwam van de Franse president Emmanuel Macron. Het forum komt elk half jaar bijeen. Het idee is dat de hoogste Europese leiders elkaar hier spreken om te netwerken zonder dat dit per se tot strakke afspraken moet leiden, zoals bij de EU-toppen. Ook zitten in dit forum niet alleen EU-landen, maar ook Europese landen als Oekraïne, die misschien in de toekomst EU-lid worden.

De eerste top van de EPG was in Praag. Daarna is de top elk half jaar afwisselend in een EU-land of niet-EU land geweest. De organiserende landen kiezen tot nu toe een prestigieuze locatie, zoals vorig jaar in het Spaanse Granada. De locatie is nu Blenheim Palace in Oxfordshire, de thuisbasis van de hertogen van Marlborough en de geboorteplaats van Winston Churchill.