Nieuw medicijn vermindert kankerrisico en laat muizen kwart langer leven: 'Te mooi om waar te zijn?'

Onderzoekers uit Londen en Singapore hebben een bijzondere doorbraak bereikt: ze hebben een medicijn bestudeerd dat de levensduur van muizen met bijna 25 procent verlengt en tegelijk de kans op kanker verkleint. De wetenschappers testten het middel al op mensen en hopen dat het ook bij onze soort de gezondheid een boost kan geven en de veroudering kan vertragen.

Interleukin-11

De BBC schrijft dat de onderzoekers de hoeveelheid van het eiwit interleukin-11 in de muizen verminderden. Dit eiwit neemt toe in ons lichaam naarmate we ouder worden. Dit stofje veroorzaakt onder andere ontstekingen en versnelt verouderingsprocessen.

Antilichaam

In de eerste studie werden de deelnemende muizen genetisch gemanipuleerd zodat ze geen interleukin-11 meer produceerden. In de tweede studie kregen 75 weken oude muizen (qua leeftijd vergelijkbaar met mensen van 55 jaar) met regelmaat een medicijn, een antilichaam, dat interleukin-11 uit hun lichaam verwijderde. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature

Gezonder, minder kanker en langer leven

Afhankelijk van de studie en het geslacht, konden de wetenschappers de levensduur van de muizen met 20 tot 25 procent verlengen. Bovendien bleek dat de muizen minder vaak aan kanker leden, een veelvoorkomende doodsoorzaak bij laboratoriummuizen. Naast een langere levensduur hadden de muizen ook een betere spierfunctie, waren ze slanker, hadden ze een gezondere vacht en waren ze minder kwetsbaar.

Te mooi om waar te zijn?

Professor Stuart Cook, een van de onderzoekers, blijft voorzichtig optimistisch. "Ik probeer niet te enthousiast te zijn, want inderdaad: is het te mooi om waar te zijn?" Of het middel ook bij mensen werkt, is nog onduidelijk, maar Cook vindt het de moeite van het proberen waard gezien de potentieel enorme impact. Hij zou het middel zelf willen gebruiken om te zien wat het bij mensen doet.

Prijskaartje

Een wetenschapper van de Universiteit van Sheffield noemt de onderzoeksresultaten degelijk, maar waarschuwt dat we niet massaal naar de apotheek moeten rennen. "We weten nog niet wat het middel met mensen doet en het is bovendien erg duur. Het is ondenkbaar dat we elke 50-jarige voor de rest van zijn leven dit middel kunnen geven."