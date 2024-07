Servië wil lithium leveren aan Volkswagen, Mercedes en Stellantis

BELGRADO (ANP/RTR) - Servië wil de autobouwers Mercedes-Benz, Volkswagen en Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Peugeot en Opel, de mogelijkheid geven om lithium te kopen uit een groot lithiumproject dat in het land ontwikkeld wordt. Dat heeft de Servische president Aleksandar Vucic gezegd tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto's.

Servië heeft opnieuw toestemming gegeven voor de ontwikkeling van een grote lithiummijn in het westen van het land door mijnbouwconcern Rio Tinto. In 2022 blokkeerde de toenmalige premier dat project nog. Nu mag het werk aan de Jadar-mijn weer doorgaan na nieuwe garanties door Rio Tinto rond milieunormen. Het project van 2,4 miljard euro kan de grootste lithiummijn van Europa worden met een productie van 58.000 ton per jaar. In 2028 zou de mijn open moeten.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz reist naar verluidt vrijdag naar Servië om te praten met Vucic over belangrijke grondstoffen voor elektrische auto's en de energietransitie. Vucic wil bij de leveringen aan de autobouwers wel afspraken maken over verwerking van lithium en batterijproductie in eigen land.