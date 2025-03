JEDDAH (ANP) - Oekraïne is bereid om in te stemmen met een bestand van dertig dagen met Rusland dat de Verenigde Staten hebben voorgesteld. Rusland moet nog akkoord gaan, meldde het kantoor van de Oekraïense president dinsdag in een gezamenlijke verklaring met de VS. Dit is de uitkomst van een overleg tussen vertegenwoordigers van Oekraïne en de VS in Saudi-Arabië.