NAVO-chef Rutte voor het eerst sinds beëdiging langs bij Trump

BRUSSEL/WASHINGTON (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte bezoekt donderdag de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Rutte staat voor de taak om de NAVO bijeen te houden nu Trump toenadering zoekt tot Rusland, Europese bondgenoten de wacht aanzegt en hardop morrelt aan de fundamenten van het bondgenootschap.

Het is Ruttes eerste bezoek sinds Trump in januari het Witte Huis weer betrok. Na Trumps herverkiezing in november ging Rutte al wel langs op zijn landgoed in Florida. Ook naar die visite werd door Trumps eerdere uitlatingen met spanning uitgekeken, maar de ontmoeting verliep volgens ingewijden betrekkelijk hartelijk.