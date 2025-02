Oekraïne biedt jongemannen jaarcontracten voor militaire dienst

KYIV (ANP/BLOOMBERG) - Oekraïne heeft een nieuwe aanpak uitgerold om mannen onder de 25 jaar zover te krijgen dat ze in dienst gaan. Jongemannen kunnen een jaarcontract tekenen tegen gunstige financiële voorwaarden.

In een verklaring van het ministerie van Defensie staat dat de nieuwe contracten een combinatie bieden van eenmalige en maandelijkse betalingen. Militairen kunnen in een dienstjaar in totaal 2 miljoen hryvnia verdienen, omgerekend ruim 46.000 euro. Dat geldt in Oekraïne als een fors bedrag. Gemiddeld verdienen inwoners van het Oost-Europese land ongeveer 20.000 hryvnia per maand.

Oekraïne worstelt met een tekort aan militairen en staat onder druk om ook jongere mannen te mobiliseren. De dienstplicht geldt nu vanaf 25 jaar. Het verlagen van de leeftijd waarop mannen opgeroepen kunnen worden voor militaire dienst, ligt politiek zeer gevoelig.

De nieuwe contracten zijn een manier om meer jongemannen zover te krijgen dat ze vrijwillig in dienst gaan. Ze bieden bijvoorbeeld de zekerheid dat ze na hun jaar in dienst weer kunnen terugkeren naar hun burgerleven. Ook zijn er allerlei andere voordelen, uiteenlopend van gratis gebruik van het openbaar vervoer tot toestemming om naar het buitenland te reizen.