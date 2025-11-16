Oekraïne en Rusland hervatten gevangenenruil

KYIV (ANP) - Oekraïne en Rusland bereiden de hervatting voor van een gevangenenruil die eerder stil was komen te liggen. De Oekraïense voormalige minister van Defensie Rustem Umerov meldt op Telegram dat hij daarover gesprekken heeft gevoerd met bemiddelaars in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Umerov werkt tegenwoordig voor de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne. Hij schrijft dat het gaat om de vrijlating van 1200 Oekraïense gevangenen. De oud-minister laat niet weten of Oekraïne evenveel Russische krijgsgevangenen vrij zal laten. Er zullen op korte termijn gesprekken plaatsvinden om de procedure vast te leggen, aldus Umerov, die stelt dat zijn delegatie er hard aan werkt de Oekraïense gevangenen voor de feestdagen thuis te hebben.

Umerov was dit voorjaar als defensieminister onderdeel van gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in het Turkse Istanbul. Die leidden niet tot een pad naar een staakt-het-vuren, maar wel tot een overeenkomst over een gevangenenruil. Vanwege beschuldigingen over en weer lag de uitvoering daarvan stil.