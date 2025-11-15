Beune wint ook 1500 meter bij wereldbeker in Salt Lake City

SALT LAKE CITY (ANP) - Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City haar tweede afstandszege geboekt. De 26-jarige schaatsster won na de 3000 meter van vrijdag ook de 1500 meter. Beune bleef met een dik persoonlijk record van 1.51,05 landgenote Antoinette Rijpma-de Jong en Ragne Wiklund uit Noorwegen ruim voor.

Beune moest in het begin van haar rit zorgen dat Rijpma-de Jong niet te ver zou wegrijden. Met een snellere slotronde nam de regerend wereldkampioene op de 1500 meter afstand van Rijpma-de Jong, die haar persoonlijk record met 1.51,71 nipt verbeterde. Beune bleef met haar tijd maar net boven het Nederlands record van Ireen Wüst van 1.50,70.

Melissa Wijfje kwam in de slotrit tegen Ivanie Blondin tot 1.52,27. Daarmee eindigde ze als vierde, nog voor de Japanse wereldrecordhoudster Miho Takagi. Angel Daleman reed 1.53,08 en werd zevende.

B-groep

Marijke Groenewoud viel in haar rit tegen Brittany Bowe uit de VS en finishte in 1.55,29 als negentiende. De Nederlands kampioene zakte daarmee naar de B-groep voor de volgende wereldbekerwedstrijd in Calgary.

Beune won net als op de WK afstanden na de 3000 meter ook de 1500 meter. "Ik begin zoals ik ben geëindigd. Dat is wel lekker", zei Beune bij de NOS.

Bij Beune is in ieder geval niet meer veel te merken van de ziekte, die haar dwong tot een afmelding bij de NK afstanden twee weken geleden. "Ik wist voordat het weekend begon niet zo goed waar ik stond. Dat is nu wel duidelijk. Ik ben ergens wel verrast, maar de snelheid is er gewoon."