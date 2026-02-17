ECONOMIE
Oekraïne en Rusland klaar met eerste dag van overleg in Genève

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 19:42
GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De eerste dag van onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in het Zwitserse Genève is voorbij, meldt de Oekraïense hoofdonderhandelaar. Ze praten woensdag verder, opnieuw onder bemiddeling van de Verenigde Staten.
Een bron dicht bij de Russische delegatie omschrijft de gesprekken van dinsdag als "zeer gespannen". "Ze duurden zes uur. Ze zijn nu afgelopen. Er is afgesproken om morgen verder te gaan."
De bijeenkomst in Genève volgt op twee rondes van door de VS bemiddelde gesprekken in Abu Dhabi. Die eindigden voor zover bekend zonder doorbraak.
De onderhandelingen komen kort voordat de oorlog in Oekraïne het vijfde jaar ingaat. Rusland viel het buurland op 24 februari 2022 binnen. Er zijn tienduizenden doden gevallen en miljoenen Oekraïners zijn naar het buitenland gevlucht. Rusland bezet momenteel ongeveer 20 procent van Oekraïne.
