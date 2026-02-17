Nederland blijft na zilver schaatssters vierde in medaillespiegel

MILAAN (ANP) - Nederland is dinsdag bij de Olympische Spelen in het medailleklassement op de vierde plaats blijven staan. De langebaanschaatssters Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong eindigden op de ploegenachtervolging als tweede en bezorgden Nederland zo de zesde zilveren medaille in Milaan.

TeamNL won ook zes keer goud en een keer brons. Nummer 3 de Verenigde Staten staat ook op zes keer goud, maar heeft al negen keer zilver behaald.

Noorwegen blijft het klassement aanvoeren en verzekerde zich dinsdag van de dertiende olympische titel op deze Spelen. Gastland Italië won de ploegenachtervolging bij het langebaanschaatsen en heeft nu negen gouden plakken.

Bij de Winterspelen zijn nu 78 van de 116 onderdelen afgewerkt. Later op dinsdag worden nog op twee onderdelen medailles uitgereikt.